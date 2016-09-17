Порошенко рассказал о "следе Путина" в возвращении пленных украинцев

Для освобождения и возвращения в Украину Владимира Жемчугова и Юрия Супруна использовались, в том числе, переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом 17 сентября заявил президент Петр Порошенко после встречи освобожденных украинцев, прибывших в Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Госуправления делами.

"Сегодня огромная многомесячная работа по возвращению украинских героев Владимира Жемчугова и Юрия Супруна, в которой были задействованы и родные и близкие, и вся наша группа из Трехсторонней контактной группы, и спецслужбы, и, безусловно, мои личные переговоры с Путиным, привела к тому, что после длительного времени, когда нам не удавалось вытянуть ни одного из украинских заложников, отпустили двух, очень знаковых людей", - заявил Порошенко.

Он добавил, что на Жемчугова в плену постоянно давили тем, что Украина его якобы забыла и не борется за него.

"Я хочу, чтобы весь мир услышал - мы своих не бросаем. И Володя - настоящий герой, он не верил, не дал себя использовать. Он был твердо убежден, что мы все делаем все возможное, чтобы этот сегодняшний день наконец наступил", - отметил президент.

Говоря о Супруне, Порошенко добавил, что он "был и остается работником международной организации, и расчет был очень прост, - что ни мандат ООН, ни мандат ОБСЕ, ничто не способно защитить, если они решат запугать, затянуть, затянуть в плен, но ни Юрий, ни Владимир не сломались".

Интерфакс-Украина