Порошенко рассказал о "следе Путина" в возвращении пленных украинцев

00
0
Суббота, 17 сентября 2016, 22:31

Для освобождения и возвращения в Украину Владимира Жемчугова и Юрия Супруна использовались, в том числе, переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом 17 сентября заявил президент Петр Порошенко после встречи освобожденных украинцев, прибывших в Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Госуправления делами.

"Сегодня огромная многомесячная работа по возвращению украинских героев Владимира Жемчугова и Юрия Супруна, в которой были задействованы и родные и близкие, и вся наша группа из Трехсторонней контактной группы, и спецслужбы, и, безусловно, мои личные переговоры с Путиным, привела к тому, что после длительного времени, когда нам не удавалось вытянуть ни одного из украинских заложников, отпустили двух, очень знаковых людей", - заявил Порошенко.

Он добавил, что на Жемчугова в плену постоянно давили тем, что Украина его якобы забыла и не борется за него.

"Я хочу, чтобы весь мир услышал - мы своих не бросаем. И Володя - настоящий герой, он не верил, не дал себя использовать. Он был твердо убежден, что мы все делаем все возможное, чтобы этот сегодняшний день наконец наступил", - отметил президент.

Говоря о Супруне, Порошенко добавил, что он "был и остается работником международной организации, и расчет был очень прост,  - что ни мандат ООН, ни мандат ОБСЕ, ничто не способно защитить, если они решат запугать, затянуть, затянуть в плен, но ни Юрий, ни Владимир не сломались".

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенко пленные Донбасс Путин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Порошенко поручил как можно быстрее вернуть в Украину 45 заложников 17 сентября 2016, 21:22
Погибших во время ЧС стало на 20% меньше – Порошенко 17 сентября 2016, 16:32
Порошенко: пожарный инспектор не должен наводить ужас на предпринимателей 17 сентября 2016, 16:14
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Мужская сборная Украины пробилась на ЕвроБаскет-2017
Квасневский: Планы РФ о "сверхдержаве" не изменились
Коболев: Стокгольм может отказать "Нафтогазу" в иске к "Газпрому"
Саммит Украина-ЕС должен состояться в конце октября-ноябре – Климкин
Все новости
Фото

"Стоп цензуре! Граждане за свободные страны" объявил победителей

гид по городу

Где есть, пить и развлекаться в Киеве