Белый дом выразил сожаление в связи с жертвами авиадура в Сирии

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 02:27

Белый дом выразил сожаление в связи с авиаударом в Сирии, в результате которого погибли несколько десятков сирийских военнослужащих.

Об этом сообщает агентство АР.

"Администрация Обамы выражает сожаление в связи с "непреднамеренными жертвами" после авианалета по сирийским войскам", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Сирии в результате авиаудара США погибли 62 сирийских военнослужащих, около 100 человек получили ранения.

Темы: США Сирия
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