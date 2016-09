Белый дом выразил сожаление в связи с жертвами авиадура в Сирии

Белый дом выразил сожаление в связи с авиаударом в Сирии, в результате которого погибли несколько десятков сирийских военнослужащих.

Об этом сообщает агентство АР.

"Администрация Обамы выражает сожаление в связи с "непреднамеренными жертвами" после авианалета по сирийским войскам", - говорится в сообщении.

BREAKING: Obama administration official expresses US regret for 'unintentional loss of life' after airstrike on Syrian forces.