Совбез ООН собирается на экстренное заседание по Сирии

Экстренная встреча Совета Безопасности ООН по Сирии назначена на 19:30 по нью-йоркскому времени (02:30 по Киеву).

Об этом сообщает ВВС.

Указано, что совещание будет проходить в закрытом режиме.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Сирии в результате авиаудара СШАпогибли 62 сирийских военнослужащих, около 100 человек получили ранения.

Вскоре после этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия намерена созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН и потребовать от Вашингтона объяснений в связи с авиаударами.

В администрации президента США Барака Обамы заявили, что Вашингтон сожалеет о гибели сирийских военных.