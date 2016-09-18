СБУ обнаружила в зоне АТО два тайника с оружием

СБУ совместно с полицией обнаружила в районе проведения АТО два тайника с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, на чердаке заброшенного дома в населенном пункте Павлополь Донецкой области оперативники обнаружили четыре гранатомета РПГ-26.

Также правоохранители изъяли у жителя Красногоровки четыре гранаты РГД-5 с запалами и большое количество патронов калибра 5,45 мм.

В обоих случаях возбуждены уголовные производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.