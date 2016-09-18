СБУ виявила в зоні АТО дві схованки зі зброєю
СБУ спільно з поліцією виявила в районі проведення АТО дві схованки зі зброєю і боєприпасами.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Так, на горищі покинутого будинку в населеному пункті Павлопіль Донецької області оперативники виявили чотири гранатомети РПГ-26.
Також правоохоронці вилучили у мешканця Красногорівки чотири гранати РГД-5 з запалами і велику кількість патронів калібру 5,45 мм.
В обох випадках порушено кримінальні провадження у ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. Тривають оперативно-слідчі дії.