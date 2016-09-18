СБУ перекрыла канал контрабанды в оккупированные районы

СБУ в районе КПВВ "Зайцево" перекрыла канал незаконной переправки нелегальных грузов на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы разоблачили противоправную схему, по которой злоумышленники систематически по поддельным документам незаконно перемещали на неподконтрольные территории продукты питания, бытовую химию и другие товары", - говорится в сообщении.

Согласно фальшивым документов, продукция доставлялась для продажи в логистическом центре. Однако, после прохождения КПВВ, товары перегружались на автомобили, которые пересекали линию разграничения в обход официально установленных коридоров, и направлялись в Донецк.

Правоохранители задержали злоумышленников при попытке незаконно переправить в "ДНР" 20 тонн курятины.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов) УК Украины. Груз задержан, решается вопрос о его аресте.