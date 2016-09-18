СБУ перекрила канал контрабанди в окуповані райони

00
0
Неділя, 18 вересня 2016, 05:44

СБУ в районі КПВВ "Зайцеве" перекрила канал незаконного переправлення нелегальних вантажів на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби викрили протиправну схему, за якою зловмисники систематично за підробленими документами незаконно переміщували на непідконтрольні території продукти харчування, побутову хімію та інші товари", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до фальшивих документів, продукція доставлялася для продажу в логістичному центрі. Однак, після проходження КПВВ, товари перевантажували на автомобілі, які перетинали лінію розмежування в обхід офіційно встановлених коридорів, і прямували до Донецька.

Правоохоронці затримали зловмисників під час спроби незаконно переправити в "ДНР" 20 тонн курятини.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підробка документів) КК України. Вантаж затримано, вирішується питання про його арешт.

Теми: СБУ АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
СБУ виявила в зоні АТО дві схованки зі зброєю 18 вересня 2016, 03:35
Заступник начальника штабу АТО шпигував для Росії – СБУ 16 вересня 2016, 23:31
Крім Жемчугова в суботу обміняють співробітника СБУ – ЗМІ 16 вересня 2016, 16:09
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У центрі Нью-Йорка прогримів вибух, є постраждалі
Президенти України і Латвії обговорять повернення конфіскованих 50 млн євро
Усик переміг Гловацьки і став чемпіоном
Румунія не визнає вибори РФ в анексованому Криму
Усі новини
Їжа

6 продуктів, які варто купувати не економлячи

Історія

Як Україна розробляла бортові комп’ютери для радянських ракет