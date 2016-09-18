СБУ перекрила канал контрабанди в окуповані райони

СБУ в районі КПВВ "Зайцеве" перекрила канал незаконного переправлення нелегальних вантажів на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби викрили протиправну схему, за якою зловмисники систематично за підробленими документами незаконно переміщували на непідконтрольні території продукти харчування, побутову хімію та інші товари", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до фальшивих документів, продукція доставлялася для продажу в логістичному центрі. Однак, після проходження КПВВ, товари перевантажували на автомобілі, які перетинали лінію розмежування в обхід офіційно встановлених коридорів, і прямували до Донецька.

Правоохоронці затримали зловмисників під час спроби незаконно переправити в "ДНР" 20 тонн курятини.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підробка документів) КК України. Вантаж затримано, вирішується питання про його арешт.