В Днепропетровской области в 5-этажке произошел взрыв

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 09:40

В ночь на воскресенье в Павлограде Днепропетровской области в пятиэтажном доме произошел взрыв, повреждены 5 квартир.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 18 сентября в 1:30 в Службу спасения "101" в Днепропетровской области поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в г. Павлоград по ул. Днепровская с последующим горением и распространением на соседние квартиры.

 
Все фото ГСЧС

В 3:24 подразделениями ГСЧС пожар на площади 200 м2 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара спасено 2 человека.

 

Взрывом частично разрушены две стены между квартирами, повреждена плита перекрытия на пятом этаже и выбиты стекла в окнах второго подъезда с третьего по пятый этаж, огнем повреждены пять квартир. Причина пожара устанавливается.

Городской государственной администрацией решается вопрос по отселению жителей поврежденных квартир во временное жилье.

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