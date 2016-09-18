Геращенко покажет Европе, как российские "журналисты" издеваются над украинским заложниками

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 13:40

Участникам конференции комитета по свободе слова ПАСЕ, которая будет проходить в Киеве 19 сентября, покажут, как русские "журналисты"-пропагандисты издеваются над освобожденными украинскими заложниками.

Об этом 18 сентября заявила первый вице-спикер ВР, представитель Украины в трехстороннем контактной группе по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

Геращенко привела пример, как российский пропагандист Грэм Филлипс общался с освобожденным из плена боевиков Владимиром Жемчуговым при его передаче украинской стороне.

"В первые минуты, когда на мосту в Счастье Жемчугов вышел из скорой и оперся на руки наших ребят из СБУ, к нему в ритме танца папуаса подскочило человекоподобное существо. Оно кривлялось и лицедийствовало, тыкала в Володю камерой и что-то плело про "фашистов"... Его цель была сорвать освобождение, устроить провокацию, скандал, драку. Оно зовется Грэм Филлипс. ... Существо называет себя журналистом, откровенно на камеру издевается над замученным человеком в момент освобождения", - отмечает Геращенко.

При этом она отметила, что "этот пропагандистский российский угар не имеет ничего общего с журналистикой", и по этому поводу должны прозвучать определенные заявления представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миятович и международных профсоюзов, "что это не журналистика".

"Мы должны показать это всему миру, чтобы мир видел, как пророссийские пропагандисты обращаются с украинскими пленниками", - добавила Геращенко.

В частности, на видео, которое появилось в сети, Грэм Филлипс дерзко называет освобожденного Жемчугова украинским диверсантом, "зомби", расспрашивает, кто его "зомбировал" и спорит с украинцем о своих "правдивых репортажах". На вопрос пропагандиста "кому ты теперь нужен", Жемчугов безапелляционно заявил: "Я нужен Украине, я патриот, Украина своих не бросает". 

Как известно, 17 сентября из плена боевиков были освобождены двое граждан Украины - Владимир Жемчугов и Юрий Супрун. Оба были доставлены в больницу Госуправления делами для оказания им необходимой медицинской помощи.

45-летний Жемчугов был задержан боевиками Луганской области в ноябре 2015 года. Его обвинили в подрыве железнодорожного полотна в районе Лутугино под Луганском и электропору в Хрящеватом. Жемчугов является инвалидом, у него нет верхних конечностей и зрения.

Украинская правда

Темы: пленные Донбасс Росcия СМИ
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