Геращенко покаже Європі, як російські "журналісти" знущаються над українськими заручниками

Учасникам конференції комітету з свободи слова ПАРЄ, що проходитиме у Києві 19 вересня, покажуть, як російські "журналісти"-пропагандисти знущаються над звільненими українськими заручниками.

Про це 18 вересня заявила перший віце-спікер ВР, представник України у тристоронній контактній групі щодо Донбасу у Мінську Ірина Геращенко.

Геращенко навела приклад, як сумнозвісний російський пропагандист Грем Філіпс спілкувався із звільненим з полону бойовиків Володимиром Жемчуговим під час його передачі український стороні.

"У перші хвилини, коли на мосту у Щасті Жемчугов вийшов зі швидкої і сперся на руки наших хлопців з СБУ, до нього в ритмі танцю папуаса підскочила людиноподібна істота. Вона кривлялася і лицедійствувала, тикала в Володю камерою і щось там плела про "фашистів". ... Її мета була зірвати звільнення, влаштувати провокацію, скандал, бійку. Воно зветься Грем Філліпс. ... Істота називає себе журналістом, відверто на камеру знущається з закатованої людини в момент звільнення", - зазначає Геращенко.

При цьому вона зауважила, що "цей пропагандистський російський угар не має нічого спільного з журналістикою", і з цього приводу мають пролунати певні заяви представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович та міжнародних профспілок, "що це не журналістика".

"Ми маємо показати це всьому світові, аби світ бачив, як проросійські пропагандисти поводяться з українськими бранцями", - додала Геращенко.

Зокрема, на відео, яке з'явилося у мережі, Грем Філіпс зухвало називає звільненого з полону Жемчугова українським диверсантом, "зомбі", розпитує, хто його "зомбував" і сперечається з українцем про свої "правдиві репортажі". На питання пропагандиста "кому ти тепер потрібен", Жемчугов безапеляційно заявив: "Я потрібен Україні, я патріот, Україна своїх не кидає".

Як відомо, 17 вересня з полону бойовиків були звільнені двоє громадян України - Володимир Жемчугов та Юрій Супрун. Обоє були доправлені у лікарню Державного управління справами для надання їм необхідної медичної допомоги.

45-річний Жемчугов був затриманий бойовиками Луганської області в листопаді 2015 року. Його звинуватили у підриві залізничного полотна в районі Лутугіно під Луганськом і електропори в Хрящуватому. Жемчугов є інвалідом, він не має кінцівок і зору.

Українська правда