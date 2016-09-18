Боевиков кормят рыбой 1960 года - разведка

Из-за уменьшения финансирования российских оккупационных войск на Востоке Украины им поставляются боеприпасы и продукты питания со складов длительного хранения, которые не соответствуют стандартам качества.

Об этом сообщает в воскресенье Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

"Сложная финансово-экономическая обстановка в России заставляет ее военно-политическое руководство максимально сокращать финансовую поддержку российских оккупационных войск на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 17 сентября в районе н.п.Снежное во время проведения стрельб из 122-мм РСЗО "Град" обнаружена негодность к применению более 30% боеприпасов.

Кроме того, на военные продовольственные базы 1 АК (Донецк) ВС РФ для обеспечения питанием личного состава доставлена замороженная рыба из государственного резерва РФ, заложенная на хранение в 1960 году.

Разведка также сообщает, что в течение летнего периода с.г. неоднократно отмечались случаи госпитализации личного состава из-за отравления просроченными мясными консервами в 5 мотострелковой бригаде (Макеевка) и 11 отдельном мотострелковом полку (Макеевка) 1 АК ВС РФ.

ГУР также приводит подтвержденные потери противника за прошедшие сутки: один погибший и трое раненых из состава 100 отдельной мотострелковой бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, минометов, артиллерийских систем калибром более 100 мм и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" в районах н.п.Макеевка, Донецк и Харцызск.