Бойовиків годують рибою 1960 року – розвідка

Через зменшення фінансування російських окупаційних військ на Сході України їм постачаються боєприпаси та продукти харчування зі складів довгострокового зберігання, які не відповідають стандартам якості.

Про це повідомляє в неділю Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці в Facebook.

"Складна фінансово-економічна обстановка в Росії змушує її військово-політичне керівництво максимально скорочувати фінансове утримання російських окупаційних військ на Сході України", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 17 вересня у районі н.п.Сніжне під час проведення стрільб зі 122-мм РСЗВ "Град" виявлено непридатність до застосування більше 30% боєприпасів.

Крім того, на військові продовольчі бази 1 АК (Донецьк) ЗС РФ для забезпечення харчуванням особового складу доставлено заморожену рибу з державного резерву РФ, закладену на зберігання у 1960 році.

Розвідка також повідомляє, що протягом літнього періоду ц.р. неодноразово відмічались випадки госпіталізації особового складу через отруєння простроченими м’ясними консервами у 5 мотострілецькій бригаді (Макіївка) та 11 окремому мотострілецькому полку (Макіївка) 1 АК ЗС РФ.

ГУР також наводить підтверджені втрати противника за минулу добу: один загиблий та троє поранених зі складу 100 окремої мотострілецької бригади 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, мінометів, артилерійських систем калібром понад 100-мм та 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град" у районах н.п.Макіївка, Донецьк та Харцизьк.