В России пообещали судиться за сообщения о "каруселях" на выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала заявления о нарушениях в ходе голосования на выборах в Госдуму - в частности "карусели" с открепительными - "истериками" и пригрозила авторам подобных заявлений исками за клевету.

Об этом Памфилова заявила 18 сентября, пишет ТАСС.

"С открепительным - это полная чушь. Пытаются снова истерить и спекулировать темой открепительных, что там какие-то "карусели", - заявила она.

По словам Памфиловой, особенно это касается Москвы и Московской области, где выдано "незначительное количество" открепительных.

Также она заявила, что будет "подавать в суд за клевету, за осознанную попытку дискредитировать выборы".

"Если есть какие-то факты - пусть нам присылают, мы тут же будем реагировать", - пообещала она.

Ранее Памфилова заявила, что выборы депутатов Госдумы 7-го созыва проходят в РФ "практически без нарушений", исключением стал Алтайский край.

В частности, в Барнауле сообщили о подготовке схемы "круизного голосования": нанятые студенты приходят на избирательные участки, получают от якобы коррумпированных членов избиркомов бюллетени старых, которые обычно не участвуют в выборах, заполняют их и бросают в урны.

Алтайский избирком в свою очередь заявил, что ролики с нарушениями являются постановкой.

Вместе с тем в сети в течение дня регулярно появляются видео с различных участков в разных городах, на которых зафиксирован вброс бюллетеней членами комиссий и посторонними лицами, а не избирателями.

По данным ТАСС, явка на выборах в Госдуму РФ по состоянию на 12:00 по московскому времени составляет около 23%. Как сообщает Интерфакс-Украина, в Киеве в генконсульстве РФ по состоянию на 15:00 проголосовали 100 человек.

Ахаха! "Карусель" - прошлый век. Новая тактическая схема "Стеночка". Вброс в Ростове pic.twitter.com/2pHXk4JTOm — Александр Коц (@sashakots) September 18, 2016