У Росії пообіцяли судитися за повідомлення про "каруселі" на виборах

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Неділя, 18 вересня 2016, 15:40

Голова ЦВК РФ Елла Памфілова назвала заяви про порушення під час голосування на виборах до Держдуми - зокрема "каруселі" з відкріпними -  "істериками" та пригрозила авторам подібних заяв позовами за наклеп.

Про це Памфілова заявила 18 вересня, пише ТАСС.

"З відкріпними - це повна нісенітниця. Намагаються знову істерити і спекулювати темою відкріпних, що там якісь "каруселі", - заявила вона.

За словами Памфілової, особливо це стосується Москви і Московської області, де видано "незначну кількість" відкріпних.

Також вона заявила, що буде "подавати в суд за наклеп, за усвідомлену спробу дискредитувати вибори".

"Якщо є якісь факти - нехай нам надсилають, ми тут же будемо реагувати", - пообіцяла вона.

Раніше Памфілова заявила, що вибори депутатів Держдуми 7-го скликання проходять в РФ "практично без порушень", винятком став Алтайський край.

Зокрема, у Барнаулі повідомили про підготовку схеми "круїзного голосування":  найняті студенти приходять на виборчі дільниці, отримують від нібито корумпованих членів виборчкомів бюлетені старих, які зазвичай не беруть участь у виборах, заповнюють їх і кидають в урни.

Алтайський виборчком в свою чергу заявив, що ролики з порушеннями є постановкою.

Разом з тим у мережі протягом дня регулярно з'являються відео з різних дільниць у різних містах, на яких зафіксовано вкидання бюлетенів членами комісій та сторонніми особами, а не виборцями. 

За даними ТАСС, явка на виборах до Держдуми РФ станом на 12:00 за московським часом становить близько 23%. Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані посольства РФ, станом на 15:00 у Києві у генконсульстві РФ проголосували  понад 100 осіб. 

Теми: вибори Росія Крим
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