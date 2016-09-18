У Росії пообіцяли судитися за повідомлення про "каруселі" на виборах

Голова ЦВК РФ Елла Памфілова назвала заяви про порушення під час голосування на виборах до Держдуми - зокрема "каруселі" з відкріпними - "істериками" та пригрозила авторам подібних заяв позовами за наклеп.

Про це Памфілова заявила 18 вересня, пише ТАСС.

"З відкріпними - це повна нісенітниця. Намагаються знову істерити і спекулювати темою відкріпних, що там якісь "каруселі", - заявила вона.

За словами Памфілової, особливо це стосується Москви і Московської області, де видано "незначну кількість" відкріпних.

Також вона заявила, що буде "подавати в суд за наклеп, за усвідомлену спробу дискредитувати вибори".

"Якщо є якісь факти - нехай нам надсилають, ми тут же будемо реагувати", - пообіцяла вона.

Раніше Памфілова заявила, що вибори депутатів Держдуми 7-го скликання проходять в РФ "практично без порушень", винятком став Алтайський край.

Зокрема, у Барнаулі повідомили про підготовку схеми "круїзного голосування": найняті студенти приходять на виборчі дільниці, отримують від нібито корумпованих членів виборчкомів бюлетені старих, які зазвичай не беруть участь у виборах, заповнюють їх і кидають в урни.

Алтайський виборчком в свою чергу заявив, що ролики з порушеннями є постановкою.

Разом з тим у мережі протягом дня регулярно з'являються відео з різних дільниць у різних містах, на яких зафіксовано вкидання бюлетенів членами комісій та сторонніми особами, а не виборцями.

За даними ТАСС, явка на виборах до Держдуми РФ станом на 12:00 за московським часом становить близько 23%. Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані посольства РФ, станом на 15:00 у Києві у генконсульстві РФ проголосували понад 100 осіб.

Ахаха! "Карусель" - прошлый век. Новая тактическая схема "Стеночка". Вброс в Ростове pic.twitter.com/2pHXk4JTOm — Александр Коц (@sashakots) September 18, 2016