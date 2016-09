Погиб замглавы Администрации президента

Замглавы Администрации президента Андрей Таранов погиб в воскресенье в Киеве на Днепре.

Эту информацию подтвердил "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"По предварительной информации, транспортное средство, которым он руководил, а именно скутер, совершило столкновение с другим плавсредством", - сказал Тракало.

В то же время, по его словам, окончательные выводы о причинах трагедии можно будет сделать после проведения необходимых экспертиз.

Shocked by the sudden death of Andriy Taranov, @TheBankova DepHead. Сondolences to the family, colleagues, friends pic.twitter.com/knWK0Ye7LG