Погиб замглавы Администрации президента

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 17:10

Замглавы Администрации президента Андрей Таранов погиб в воскресенье в Киеве на Днепре.

Эту информацию подтвердил "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"По предварительной информации, транспортное средство, которым он руководил, а именно скутер, совершило столкновение с другим плавсредством", - сказал Тракало.

В то же время, по его словам, окончательные выводы о причинах трагедии можно будет сделать после проведения необходимых экспертиз.

Сведения по этому случаю внесены в ЕРДР по статье 291 Уголовного кодекса (нарушение действующих правил на транспорте).

Темы: Администрация президента
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