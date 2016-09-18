В Одессе под генконсульством РФ пикет, среди участников - ранее задержанные

В Одессе перед зданием Генконсульства РФ проходит пикет, участие в котором принимают около двух десятков человек.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пикет возобновился после выхода из отделения полиции ранее задержанных членов "Правого сектора", в том числе главы одесского отделения организации Сергея Стерненко, на которых были составлены протоколы об административных правонарушениях.

По сообщению СМИ, в настоящее время акция проходит спокойно, в частности, протестующие пропустили в генконсульство одного гражданина РФ, который пришел голосовать.

Как известно, ранее 18 сентября под зданием Генконсульства РФ возникла драка, которую спровоцировали члены "Правого сектора". Полиция задержала четырех человек за нарушение общественного порядка и нецензурную брань.