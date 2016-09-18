РосСМИ: В Крыму обесточены избирательные участки в 4 районах

В четырех регионах Крыма обесточены избирательные участки из-за грозы.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на "главу" крымского избиркома Михаила Малышева.

Сообщается, что произошло отключение электроэнергии в центре Судака, в Кировском районе, Алуште и Старом Крыму.

Малышев не уточнил точное количество обесточенных избирательных участков и заверил, что "Крымэнерго" "в курсе ситуации, и электрики обещают устранить неполадки в течение 50 минут".

Также он сообщил, что "опасностей для участковых комиссий нет, они обеспечены бесперебойными системами питания".

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение в регионе на вечер воскресенья и на понедельник: местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 м/с.

По словам Малышева, явка избирателей в Крыму по состоянию на 15.00 мск составляет почти 34%, проголосовали 504 133 избирателя.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные ЦИК РФ, явка избирателей на выборах депутатов Госдумы составила 33% к 15.00 мск, "лидером" стала Чеченская республика (67,43%), Карачаево-Черкесия (61%) и Кемеровская область (60,79%).

На выборах в Госдуму в 2011 г. до 15:00 явка составила 38,34%.

По данным Мосгоризбиркома, по состоянию на 15:00 мск, в Москве проголосовали 19,11% избирателей.

Также сообщается, что в московских СИЗО и психиатрических больницах проголосовали от 85 до 90% избирателей, в системе ФСИН Москвы из 5818 человек проголосовали 4945, или 85% избирателей, в психоневрологических интернатах - 87%, в психбольницах - 89%.