РосЗМІ: У Криму знеструмлено виборчі дільниці у 4 районах

У чотирьох регіонах Криму знеструмлено виборчі дільниці через грозу.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на "главу" кримського виборчкому Михайла Малишева.

Повідомляється, що відбулося відключення електроенергії у центрі Судака, у Кіровському районі, Алушті та Старому Криму.

Малишев не уточнив точну кількість знеструмлених виборчих дільниць та запевнив, що "Крименерго" "у курсі ситуації, і електрики обіцяють усунути неполадки протягом 50 хвилин".

Також він повідомив, що "небезпек для дільничних комісій немає, вони забезпечені безперебійними системами живлення".

МНС Криму оголосило штормове попередження в регіоні на вечір неділі і на понеділок: місцями сильні зливи, грози, град, шквалистий вітер 20-25 м/с.

За словами Малишева, явка виборців в анексованому Криму станом на 15.00 мск становить 33,7%, проголосували 504 133 виборця.

Як повідомляють "Ведомости" з посиланням на дані ЦВК РФ, явка виборців на виборах депутатів Держдуми склала 33% до 15.00 мск, "лідером" стала Чеченська республіка (67,43%), Карачаєво-Черкесія (61%) і Кемеровська область (60,79%).

На виборах в Держдуму в 2011 р до 15:00 явка становила 38,34%.

За даними міськвиборчкому Москви, станом на 15:00 мск, у Москві проголосували 19,11% виборців.

Також повідомляється, що у московських СІЗО та психіатричних лікарнях проголосували від 85 до 90% виборців, у системі ФСВП Москви з 5818 осіб проголосували 4945, або 85% виборців, у психоневрологічних інтернатах - 87%, у психлікарнях - 89%.