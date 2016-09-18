Гройсман: Децентрализация - в приоритете госбюджета

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 18:46

Децентрализация является одним из главных приоритетов правительства в проекте бюджета на 2017 год.

Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман на своей странице Facebook 18 сентября.

"Следующий год будет уже третьим в условиях децентрализации. Изменения, которые уже происходят ... будут дальше только накапливаться", - отметил он.

Премьер привел пример Чернигова, где за январь-июнь 2016 расходы общего и специального фондов сводного бюджета составили 919 млн грн.

"На 41,7% больше, чем за соответствующий период 2015 года. Благодаря такому значительному росту средств удалось увеличить финансирование медицинской отрасли, социальной защиты и обеспечения, строительства важных инфрастуктурные объектов, развития жилищно-коммунального хозяйства, а также культуры и спорта", - отметил Гройсман.

Как известно 15 сентября правительственный проект закона о госбюджете Украины на 2017 год был внесен в Верховную Раду, согласно запланированным показателям, доходы в проекте госбюджета предусмотрены в размере 712,5 млрд грн, расходы - 790 млрд грн.

Украинская правда

Темы: бюджет децентрализация Гройсман
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