Под консульством РФ в Одессе снова стычки, есть задержанные

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 18:56

В Одессе под зданием Генконсульства РФ между членами "Правого сектра" и полицией снова произошли стычки: участики пикета начали бросать в зданием дипведомства яйца.

Как сообщает местное издание "Думская.net", в результате стычки задержаны двое представителей ПС.

Ранее активисты "Правого сектора" вернулись под здание Генконсульства РФ, чтобы продолжить пикет - после того, как нескольких задержанных членов ПС освободили из полиции за стычку с полицией. 

Около 20 человек стояли у входа с плакатами "Русские, водка закончилась. Уходите!", "Оккупантам тут не рады" и прочее. 

 
Думская.net
 
 
 
 
Темы: Одесса Росcия виборы полиция
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IP: 107.77.70.---Oleg Kikta18.09.2016 19:38
Аваковські пси як завжди на стороні окупанта.
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