Под консульством РФ в Одессе снова стычки, есть задержанные

В Одессе под зданием Генконсульства РФ между членами "Правого сектра" и полицией снова произошли стычки: участики пикета начали бросать в зданием дипведомства яйца.

Как сообщает местное издание "Думская.net", в результате стычки задержаны двое представителей ПС.

Ранее активисты "Правого сектора" вернулись под здание Генконсульства РФ, чтобы продолжить пикет - после того, как нескольких задержанных членов ПС освободили из полиции за стычку с полицией.

Около 20 человек стояли у входа с плакатами "Русские, водка закончилась. Уходите!", "Оккупантам тут не рады" и прочее.