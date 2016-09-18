Гройсман пообещал в 2017-м борьбу с бандитизмом и рекетом

Власть сконцентрирует усилия на поддержке уголовного розыска и борьбы с бандитизмом в стране.

Об этом в эфире телеканала "1+1" 18 сентября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя ситуацию в смт.Затока в Одесской области.

"Мы поддерживаем уголовный розыск в стране, потому что надо бороться с коррупцией, надо бороться с коррупционерами, но надо бороться и с бандитизмом, с тем, кто может грабить, убивать и калечить людей", - отметил он.

Гройсман добавил, что борьба с бандитизмом - "один из приоритетов работы правительства".

"Мы будем абсолютно нетерпимы по отношению к разбоев, грабежей, рэкета. Спортсмены должны заниматься спортом, а не заниматься тем, чтобы блокировать работу органов власти - это вызов всей правоохранительной системе", - подчеркнул Гройсман.