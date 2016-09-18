Гройсман пообіцяв у 2017-му боротьбу з бандитизмом і рекетом

Влада сконцентрує зусилля на підтримці карного розшуку та боротьби із бандитизмом у країні.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" 18 вересня заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію у смт.Затока на Одещині.

"Ми підтримуємо карний розшук у країні, тому що треба боротися із корупцією, треба боротися із корупціонерами, але треба боротися і з бандитизмом, з тим, хто може грабувати, вбивати і калічити людей" ,- зазначив він.

Гройсман додав, що боротьба із бандитизмом - "один з пріоритетів роботи уряду".

"Ми будемо абсолютно нетерпимі по відношенню до розбоїв, грабувань, рекету. Спортсмени мають займатись спортом, а не займатись тим, щоб блокувати роботу органів влади - це виклик всій правоохоронній системі.", - підкреслив Гройсман.

Також він додав, що до кінця вересня при Кабінеті міністрів України буде завершено процес створення Офісу супроводу інвестицій.

"Офіс супроводу інвестицій буде співпрацювати з місцевою владою в питанні захисту інвесторів", - пояснив він та зазначив, що випадки, як у смт.Затока, де Україна втратила можливість роботи з естонським інвестором через корупцію та кримінальну складову на місцях, "будуть обов'язково у полі зору цього Офісу".

"Будемо супроводжувати все - від села до області, працювати з головами адміністрацій, мерами міст, сільськими головами, щоб зробити інвестицію успішною". - додав глава уряду.

Українська правда