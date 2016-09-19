МИД Грузии: РФ незаконно провела выборы в Госдуму в Абхазии и Южной Осетии

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Понедельник, 19 сентября 2016, 00:38

МИД Грузии заявляет, что Россия нарушила международное право и незаконно открыла 21 избирательный участок на оккупированных территориях Грузии на выборах в Государственную думу.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии, сообщает Радио Свобода.

Грузинские дипломаты утверждают, что постановлением главы ЦИК России в списки избирателей внесли 114 тысяч жителей Абхазии и Южной Осетии.

"Жители Абхазии и Южной Осетии внесены в избирательные списки федеральных областей России и будут голосовать за мажоритарных кандидатов в депутаты от соответствующей федеральной области России", - говорится в заявлении.

Таким образом, утверждают грузинские дипломаты, "Москва грубо нарушила фундаментальные нормы международного права".

В МИД Грузии также напомнили, что жители Абхазии и Южной Осетии абсолютно незаконно участвовали и в предыдущих парламентских и президентских выборах России 2011-2012 годов.

Тбилиси призывает международное сообщество "дать соответствующую оценку и отреагировать на очередные незаконные действия России в оккупированных ею регионах, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии".

Граждане России, проживающие в Тбилиси и других регионах страны, сегодня могли принять участие в голосовании на выборах в Государственную думу, но только в том случае, если они выехали из Грузии в другие страны, в том числе в Армению, где открыты избирательные участки.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Сторонам не удалось договориться об открытии избирательных участков для проведения выборов в бывшем здании посольства России в Тбилиси, где после пятидневной войны 2008 года работает секция интересов России при посольстве Швейцарии.

После российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года Россия оккупировала два региона Грузии - Абхазию и Южную Осетию, - а также признала самопровозглашенную "независимость" этих регионов. Кроме России, ее признали еще три государства - Никарагуа, Венесуэла и Науру. Тбилиси и Запад считают эти регионы частью Грузии.

Как известно, Россия незаконно провела выборы в аннексированном Крыму.

Президент Петр Порошенко призвал страны "Большой семерки" и Европейского Союза не признавать легитимность парламентских выборов РФ, которые Москва пытается провести в оккупированном Крыму и городе Севастополе.

О непризнании российских выборов в Крыму заявили США, Румыния, Дания, Эстония, Литва.

Темы: Грузия Росcия
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