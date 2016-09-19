МЗС Грузії: РФ незаконно провела вибори в Держдуму в Абхазії і Південній Осетії

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Понеділок, 19 вересня 2016, 00:38

МЗС Грузії заявляє, що Росія порушила міжнародне право і "незаконно" відкрила 21-ну виборчу дільницю на окупованих територіях Грузії на виборах до Державної думи.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Грузії, повідомляє Радіо Свобода.

Грузинські дипломати стверджують, що постановою голови ЦВК Росії у списки виборців внесли 114 тисяч жителів Абхазії і Південної Осетії.

"Жителі Абхазії і Південної Осетії внесені до виборчих списків федеральних областей Росії і будуть голосувати за мажоритарних кандидатів в депутати від відповідної федеральної області Росії", – йдеться у заяві.

Таким чином, стверджують грузинські дипломати, "Москва грубо порушила фундаментальні норми міжнародного права".

В МЗС Грузії також нагадали, що жителі Абхазії і Південної Осетії абсолютно незаконно брали участь і в попередніх парламентських і президентських виборах Росії 2011-2012 років.

Тбілісі закликає міжнародне співтовариство "дати відповідну оцінку і відреагувати на чергові незаконні дії Росії в окупованих нею регіонах, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності Грузії".

Громадяни Росії, які проживають в Тбілісі та інших регіонах країни, сьогодні могли взяти участь в голосуванні на виборах до Державної думи, але лише в тому випадку, якщо вони виїхали з Грузії в інші країни, в тому числі у Вірменію, де відкриті виборчі дільниці.

Між Росією і Грузією немає дипломатичних відносин. Сторонам не вдалося домовиться про відкриття виборчих дільниць для проведення виборів в колишній будівлі посольства Росії в Тбілісі, де після п’ятиденної війни 2008 року працює секція інтересів Росії при посольстві Швейцарії.

Після російсько-грузинського військового конфлікту в серпні 2008 року Росія окупувала два регіони Грузії – Абхазію і Південну Осетію, – а також визнала самопроголошену "незалежність" цих регіонів. Крім Росії, її визнали ще три держави – Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі і Захід вважають ці регіони частиною Грузії.

Як відомо, Росія незаконно провела вибори в анексованому Криму.

Президент Петро Порошенко закликав країни "Великої сімки" та Європейського Союзу не визнавати легітимність парламентських виборів РФ, які Москва намагається провести в окупованому Криму та місті Севастополь.

Про невизнання російських виборів у Криму заявили США, Румунія, Данія, Естонія, Литва.

Теми: Грузія Росія
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