Чубаров: Крымские татары тотально бойкотировали незаконные "выборы"

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Понедельник, 19 сентября 2016, 01:21

По данным главы Меджлиса Рефата Чубарова, согласно сообщениям из разных уголков Крыма, крымские татары тотально бойокотировали незаконные выборы в Госдуму РФ.

"Спасибо народу! Благодарны всем, кто заботится и сохраняет достоинство!", написал он в facebook.

Как сообщает Крым.Реалии, председатель Симферопольской участковой избирательной комиссии №266 Елена Агапова, заявила, что на участке, где, проживает более 90% крымских татар, явка избирателей составила лишь 9% избирателей.

Ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что крымские татары не будут участвовать в выборах в Государственную думу России, которые состоятся 18 сентября.

Темы: Крым Чубаров
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