Чубаров: Кримські татари тотально бойкотували незаконні "вибори"

За даними глави Меджлісу Рефата Чубарова, згідно з повідомленнями з різних куточків Криму, кримські татари тотально бойокотували незаконні вибори до Держдуми РФ.

"Дякуємо народові! Вдячні всім, хто дбає та зберігає гідність!", - написав він у facebook.

Як повідомляє Крим.Реаліі, голова Сімферопольської дільничної виборчої комісії №266 Олена Агапова, заявила, що на дільниці, де проживає понад 90% кримських татар, явка виборців склала лише 9%.

Раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявив, що кримські татари не братимуть участі у виборах до Державної думи Росії, які відбудуться 18 вересня.