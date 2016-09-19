Украина должна не признавать выборы в Госдуму России - Умеров

00
0
Понедельник, 19 сентября 2016, 01:58

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров призвал власти Украины не признавать результаты выборов в Государственную думу, проведенные не только на территории аннексированного Крыма, но и России.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу 112.Украина, передает Крым.Реалии.

"Мы специально выборы не отслеживаем. Я утром в 10 часов выезжал, заглянул на несколько участков, активности, как таковой, не наблюдал. Мы не отслеживаем, потому что сам факт проведения выборов на оккупированной территории, непризнанной территории, территории, которая считается другим государством - это преступление. Украина должна первой не признать эти выборы не только в Крыму, но и на территории России, так как выборы проходят по смешанной системе, есть округа мажоритарные, а есть списки, так называемые пропорциональные выборы", - прокомментировал он.

Как известно, Россия незаконно провела выборы в аннексированном Крыму.

Президент Петр Порошенко призвал страны "Большой семерки" и Европейского Союза не признавать легитимность парламентских выборов РФ, которая Москва проводит в оккупированном Крыму и городе Севастополе.

О непризнании российских выборов в Крыму заявили США, Румыния, Дания, Эстония, Литва, Швеция.

Темы: Крым Госдума
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Чубаров: Крымские татары тотально бойкотировали незаконные "выборы" 19 сентября 2016, 01:21
В Крыму неизвестные разбили машину координатора проекта "РосУзник" 18 сентября 2016, 21:23
РосСМИ: В Крыму обесточены избирательные участки в 4 районах 18 сентября 2016, 17:40
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Экзит-полы: В Госдуму пройдут 4 партии, никаких оппозиционеров
Погиб замглавы Администрации президента
Боевики открывали огонь 6 раз, без тяжелого вооружения - штаб
Паралимпиада-2016: Украинцы завоевали 117 медалей
Все новости
Тест

Вы – дельфин, лев, медведь? "Звериные" хронотипы человеческого сна

Львовский форум

Форум издателей объявил 23 лучшие книги года