Украина должна не признавать выборы в Госдуму России - Умеров

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров призвал власти Украины не признавать результаты выборов в Государственную думу, проведенные не только на территории аннексированного Крыма, но и России.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу 112.Украина, передает Крым.Реалии.

"Мы специально выборы не отслеживаем. Я утром в 10 часов выезжал, заглянул на несколько участков, активности, как таковой, не наблюдал. Мы не отслеживаем, потому что сам факт проведения выборов на оккупированной территории, непризнанной территории, территории, которая считается другим государством - это преступление. Украина должна первой не признать эти выборы не только в Крыму, но и на территории России, так как выборы проходят по смешанной системе, есть округа мажоритарные, а есть списки, так называемые пропорциональные выборы", - прокомментировал он.

Как известно, Россия незаконно провела выборы в аннексированном Крыму.

Президент Петр Порошенко призвал страны "Большой семерки" и Европейского Союза не признавать легитимность парламентских выборов РФ, которая Москва проводит в оккупированном Крыму и городе Севастополе.

О непризнании российских выборов в Крыму заявили США, Румыния, Дания, Эстония, Литва, Швеция.