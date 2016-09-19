Меркель потеряла большинство в парламенте Берлина

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Понедельник, 19 сентября 2016, 03:04

В столице Германии состоялись выборы в региональный парламент, текущая коалиция социал-демократов и христианских демократов Меркель теряет большинство. 

Об этом пишет DW.com.

В Берлине в воскресенье, 18 сентября, состоялись выборы в региональный парламент. На 130 депутатских мест претендовали 927 кандидатов из 21 партии.

В предыдущем составе парламента Берлина были представлены Социал-демократическая партия Германии (СДПГ; 46 мест), Христианско-демократический союз (ХДС; 39), партия "Зеленых" (29), партия "Левых" (19), Пиратская партия (15) и один беспартийный депутат.

Политические предпочтения жителей западного и восточного Берлина очень отличаются. Восточные берлинцы охотнее голосуют за левых и популистов, тогда как на западе больше поддерживают ХДС и Зеленых.

В общей сложности в парламент города проходят шесть партий. Среди них право-популистская "Альтернатива для Германии".

По предварительным результатам выборов в региональный парламент СДПГ набирает 21,6% голосов избирателей, ХДС - 17,6%, "Левые" - 15,6%, "Зеленые" - 15,2%, АдГ - 14,2%, СвДП - 6,7%.

Темы: Германия
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