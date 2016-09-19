Меркель втратила більшість у парламенті Берліна

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Понеділок, 19 вересня 2016, 03:04

У столиці Німеччини відбулися вибори в регіональний парламент, поточна коаліція соціал-демократів і християнських демократів Меркель втрачає більшість.

Про це пише DW.com.

У Берліні в неділю, 18 вересня, відбулися вибори в регіональний парламент. На 130 депутатських місць претендували 927 кандидатів з 21 партії.

У попередньому складі парламенту Берліна були представлені Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН; 46 місць), Християнсько-демократичний союз (ХДС; 39), партія "Зелених" (29), партія "Лівих" (19), Піратська партія (15) і один безпартійний депутат.

Політичні уподобання жителів західного і східного Берліна дуже відрізняються. Східні берлінці охочіше голосують за лівих і популістів, тоді як на заході більше підтримують ХДС і Зелених.

В цілому в парламент міста проходять шість партій. Серед них право-популістська "Альтернатива для Німеччини".

За попередніми результатами виборів в регіональний парламент СДПН набирає 21,6% голосів виборців, ХДС - 17,6%, "Ліві" - 15,6%, "Зелені" - 15,2%, АдГ - 14,2%, СвДП - 6,7%.

Теми: Німеччина
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