Порошенко в США: Украина по-прежнему заинтересована в летальном оружии

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Понедельник, 19 сентября 2016, 04:54

Украина по-прежнему заинтересована в том, чтобы Запад предоставил ее Вооруженным силам помощь в виде летального оружия.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на встрече с украинской общиной в США в Нью-Йорке, передает Интерфакс-Украина.

"Вторым по порядку (после продления и усиления санкций против РФ), но не менее важным по значению вопросом является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВС", - заявил президент.

По его словам, украинская армия за последние 2,5 года доказала, что на нее можно положиться и ей можно доверять.

"Ведь в начале моей президентской каденции наши партнеры из США говорили, что у них есть 100%-ная информация, что 50% украинских ВС коррумпированы, еще 50% - агенты КГБ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что за последние два года Украина построила новую профессиональную армию, которая отвечает всем необходимым критериям.

"Мы продемонстрировали, что Украина никогда не вела и не будет вести захватнических войн, с украинской стороны никогда не шла угроза и абсолютно безопасно нам передать летальное оружие. За свою землю мы будем бороться до последней капли крови", - сказал Порошенко.

Президент Украины добавил, что вряд ли агрессор прибегнет к открытому вторжению, если "рядом с Украиной плечом к плечу, в том числе и в вопросах военного сотрудничества, стоит весь мир, включая США".

Темы: Порошенко США Вооруженные силы оружие
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