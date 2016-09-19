Порошенко в США: Україна як і раніше зацікавлена ​​в летальній зброї

Україна як і раніше зацікавлена ​​в тому, щоб Захід надав її Збройним силам допомогу в вигляді летального озброєння.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко на зустрічі з українською громадою в США в Нью-Йорку, передає Інтерфакс-Україна.

"Другим по порядку (після продовження і посилення санкцій проти РФ), але не менш важливим за значенням питанням є передача летального озброєння та інших військових технологій українським ЗС", - заявив президент.

За його словами, українська армія за останні 2,5 роки довела, що на неї можна покластися і їй можна довіряти.

"Адже на початку моєї президентської каденції наші партнери з США говорили, що у них є 100% -ва інформація, що 50% українських ЗС корумповані, ще 50% - агенти КДБ", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що за останні два роки Україна побудувала нову професійну армію, яка відповідає всім необхідним критеріям.

"Ми продемонстрували, що Україна ніколи не вела і не буде вести загарбницьких воєн, з української сторони ніколи не йшла загроза і абсолютно безпечно нам передати летальну зброю. За свою землю ми будемо боротися до останньої краплі крові", - сказав Порошенко.

Президент України додав, що навряд чи агресор вдасться до відкритого вторгнення, якщо "поруч з Україною пліч-о-пліч, в тому числі і в питаннях військового співробітництва, стоїть весь світ, включаючи США".