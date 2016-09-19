В Нью-Йорке была применена бомба той же констуркции, что и в Бостоне в 2013 году

Бомба, взорвавшаяся в Нью-Йорке, а также другое взрывное устройство, найденное неподалеку, были сделаны из кухонной кастрюли начиненной шрапнелью и имели ту же конструкцию, что взрывные устройства задействованные в Бостоне в 2013 году.

Об этом пишет BBC.

В результате взрыва в районе Челси на Манхэттене получили ранения 29 человек.

Полиция сообщала, что рядом с местом происшествия было найдено второе взрывное устройство аналогичной конструкции с тем, что взорвалось.

Ни одна террористическая группа не взяла на себя ответственность за совершенное преступление.

СМИ сообщали о задержании 5 человек по подозрению в причастности к взрыву, однако в ФБР эту информацию опровергает.

Как известно 15 апреля 2013 года у финишной черты Бостонского марафона произошел теракт. Тогда с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва, жертвами которых стали три человека. Более 260 человек получили ранения различной степени тяжести.

В совершении теракта на марафоне в Бостоне обвинили братьев Царнаевых, Джохара и Тамерлана. В апреле 2015 года года жюри присяжных в Бостоне признало Джохара Царнаева виновным в соучастии в заговоре с целью применения взрывного устройства. Подсудимый признан виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорен к смертной казни.