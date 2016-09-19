У Нью-Йорку вибухнула бомба тієї ж конструкції, що і у Бостоні в 2013 році

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Понеділок, 19 вересня 2016, 07:35

Бомба, що вибухнула у Нью-Йорку, а також інший вибуховий пристрій, знайдений неподалік, були зроблені із кухонної каструлі начиненої шрапнеллю і мали ту саму конструкцію, що вибухові пристрої, задіяні у Бостоні в 2013 році.

Про це пише BBC.

В результаті вибуху в районі Челсі на Манхеттені отримали поранення 29 осіб.

Поліція повідомляла, що поруч з місцем події був знайдений другий вибуховий пристрій аналогічної конструкції із тим, що вибухнув.

Жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за скоєний злочин.

ЗМІ повідомляли про затримання 5 осіб за підозрою у причетності до вибуху, однак у ФБР цю інформацію спростовують.

Як відомо 15 квітня 2013 року біля фінішної межі Бостонського марафону стався теракт. Тоді з інтервалом в 12 секунд сталися два вибухи, жертвами яких стали три людини. Понад 260 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У скоєнні теракту на марафоні в Бостоні звинуватили братів Царнаєвих, Джохара і Тамерлана. У квітні 2015 року журі присяжних у Бостоні визнало Джохара Царнаєва винним у співучасті в змові з метою застосування вибухового обладнання. Підсудного визнали винним за всіма 30 пунктами звинувачення й засудили до смертної кари.

Теми: США вибух
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