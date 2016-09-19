Касьянов: выборы были последней возможностью демократических перемен в РФ

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Понедельник, 19 сентября 2016, 07:58

Председатель российской оппозиционной Партии народной свободы ("Парнас") Михаил Касьянов заявил, что огорчен низкой явкой избирателей на выборы в российскую Думу, которые, по его мнению, были "возможно, последней возможностью сменить власть в стране демократическим путем".

Об этом пишет BBC.

По словам Касьянова, партия которого, согласно данным экзит-поллов и предварительным данным Центризбиркома, не проходит в Госдуму, винить в отсутствии интереса к выборам необходимо власть.

Лидер "Парнаса" убежден, что власть "сделала все, чтобы убить у избирателей доверие к этому институту, доказать избирателям, что у них нет альтернативы, что результат известен заранее".

Зафиксированные на выборах нарушения, по словам Касьянова, доказывают, что, "несмотря на обещания чиновников провести выборы честно, власть боится неконтролируемого результата".

В то же время Григорий Явлинский из непарламентской партии "Яблоко", которая, по предварительным данным, тоже не попадает в Госдуму, заявил, что высоко оценивает итоговый результат.

Явлинский отметил, что результат его партии, набирающей, по данным экзит-поллов, около 3% голосов, объясняется неравными условиями, созданными для участников выборов.

По предварительным данным ЦИК, в Госдуму проходят те же четыре партии, что и в предыдущем созыве. Речь идет о "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".

По итогам подсчета 75% бюллетеней "Единая Россия" набрала 54,22% голосов. На втором месте — КПРФ с 13,68% голосов, ЛДПР получила 13,42%, а "Справедливая Россия" — 6,16%.

Явка составила 47,99% от всех избирателей. Статистический анализ явки на выборы, проведенный российским физиком Сергеем Шпилькиным, показал, что в некоторых российских регионах она могла быть серьезно завышена.

По сумме мест, полученных по списку и по одномандатным округам сейчас "Единая Россия" может получить конституционное большинство в парламенте — 300 мест.

Темы: Росcия оппозиция
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