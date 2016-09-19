Порошенко о Таранове: Лишились одного из лучших защитников Украины

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с преждевременной смертью заместителя главы Администрации президента Андрея Таранова.

"Андрей Иванович что в силу служебных обязанностей, что в силу своего характера относился к кругу людей, которые делают свое дело уверенно и профессионально, без лишнего шума", – говорится в соболезнованиях главы государства.

Президент отметил, что за плечами Андрея Таранова – координация всех силовых и правоохранительных органов; десятки поездок на фронт, в части и на полигоны, сотни встреч с иностранными партнерами, участие в создании Сил специальных операций и в развитии Высокомобильных десантных войск, реформирование разведывательных органов, освобождение военнослужащих и гражданских из пыточных на оккупированных территориях и в России.

"И это лишь то, о чем можно сказать… К сожалению, большая часть достижений генерала Таранова остается под грифом секретности, как того требуют национальные интересы", – отметил Порошенко.

"Украина потеряла одного из лучших своих защитников, которого нам будет очень недоставать", – добавил президент.

Как известно, заместитель главы АП Андрей Таранов погиб 18 сентября в Киеве во время отдыха на Днепре: его скутер столкнулся с другим плавсредством у Гаванского моста.

Полиция открыла производство по ст. 291 УК (нарушение правил на транспорте).