Порошенко про Таранова: Втратили одного з найкращих захисників України

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Понеділок, 19 вересня 2016, 08:28

Президент Петро Порошенко висловив співчуття у зв’язку з передчасною смертю заступника глави Адміністрації президента Андрія Таранова.

"Андрій Іванович що в силу службових обов'язків, що в силу свого характеру належав до кола людей, які роблять свою справу впевнено й професійно, без зайвого галасу", – йдеться у співчутті глави держави.

Президент зазначив, що за плечима Андрія Таранова – координація всіх силових та правоохоронних органів; десятки поїздок на фронт, в частини та на полігони, сотні зустрічей із закордонними партнерами, участь у створенні Сил спеціальних операцій та в розвитку Високомобільних десантних військ, реформування розвідувальних органів, звільнення військовослужбовців та цивільних громадян з катівень на окупованих територіях та в Росії.

"І це лише те, про що можна сказати… На жаль, більша частина досягнень генерала Таранова залишається під грифом секретності, як того вимагають національні інтереси", – зазначив Порошенко.

"Україна втратила одного з найкращих своїх захисників, якого нам дуже не вистачатиме", – додав президент.

Як відомо, заступник глави АП Андрій Таранов загинув 18 вересня у Києві під час відпочинку на Дніпрі: його скутер зіткнувся з іншим плавзасобом біля Гаванського моста.

Поліція відкрила провадження за ст. 291 КК (порушення правил на транспорті).

Теми: Порошенко Адміністрація президента
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IP: 194.44.213.---diglv219.09.2016 09:42
перший запит в гуглі і хочеться ридати разом з вальцманом

"Троянській слон в Адміністрації Президента України"
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