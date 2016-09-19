В ЕС евродепутатам рекомендуют не ехать дальше Киева: боятся

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Понедельник, 19 сентября 2016, 08:47

Президент Европарламента и все председатели политических групп и фракций приняли решение ограничить официальную программу визита евродепутатов в Украину только Киевом из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рад, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, визит депутатов Европарламента - членов парламентского комитета ассоциации, готовился еще с мая. Евродепутаты сами выразили желание посетить не только Киев, но и Восток.

"И вот, за два дня до начала ПКА украинская сторона получила официальное письмо, что президент Европарламента и все главы политгруп и фракций (так называемая конференция руководителей Европарламента во главе с президентом ЕП) обсуждала предстоящий визит делегации своих депутатов в Украину и приняла решение ограничить официальную программу только Киевом из-за ситуации с безопасностью", - написала Геращенко.

Она также пояснила, что официально руководство Европарламента депутатам не могло ничего запрещать, поэтому ЕП запретил ехать своим сотрудникам.

"Не разрешается ехать переводчикам и ни одному сотруднику Европарламента - из-за ситуации с безопасностью. А депутатам рекомендовали ограничить официальный визит только безопасным Киевом, а дальше, мол, кто захочет - это их неофициальная дело", - отметила Геращенко.

Она отметила, что три евродепутата все же решили поехать на восток Украины, чтобы своими глазами увидеть ситуации на Донбассе, это - Ребекка Хармс, Михаэль Бони и Яромир Стетина.

"У нас есть большие вопросы к нашим европейским коллегам: а как же вы настаиваете на проведении выборов на территориях, где вашим сотрудникам опасно находиться даже час? А как там будут находиться наблюдатели, молчу уже о безопасности избирательных участков...и вообще, РФ же гарантировала режим тишины...Очевидно, что это - двойные стандарты и мы будем говорить об этом на каждой международной встрече", - написала Геращенко.

"Европейская правда"

Темы: ЕС Украина Донбасс
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