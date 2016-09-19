Суд повторно арестовал скважины Злочевского

Печерский райсуд Киеве 2 сентября повторно наложил арест на 20 скважин компании "Эско-Север" и 12 скважин компании "Первая газонефтяная компания", которые входят в состав группы Burisma экс-министра экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Об этом свидетельствуют соответствующие постановления суда от 2 сентября, обнародованные в Едином государственном реестре судебных решений, передают Украинские Новости.

Аресты были наложены по ходатайству начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.

Генпрокуратура утверждает, что должностные лица компаний группы Burisma в 2013-2014 годах уклонялись от уплаты налогов на общую сумму 180 млн гривен.

В частности, у ООО "Эско-Пивнич" были арестованы 2 скважины на Деркачевско-Войтеновской площади, 5 скважин - на Карайкозовском месторождении, 12 - на Ракитнянском месторождении и 1 - на Роганской площади (все - Харьковская область).

У ООО "Первая газонефтяная компания" арестованы 12 скважин на Пролетарском месторождении в Днепропетровской области.

Кроме того, суд арестовал 1 скважину компании "Системойлинженеринг" (принадлежит кипрской "Diloretio Holdings Ltd) на Водяновской площади в Харьковской области.

Как сообщалось Украинские Новости, все вышеупомянутые скважины были арестованы судом 1 июля текущего года, но впоследствии эти решения были обжалованы и аресты были сняты.

Burisma Holdings была основана в 2002 году, в ее состав входят 4 операционные компании, занимающиеся разработкой месторождений и добычей углеводородов, - энергосервисная компания "Эско-Север", "Пари", "Первая украинская газонефтяная компания" и "Алдеа".

Burisma Holdings владеет 20 лицензиями на добычу углеводородов в Украине.

Компанией владеет бывший министр Николай Злочевский.

Burisma рассчитывает в 2016 году увеличить добычу природного газа на 50%, или на 600 млн куб. м до 1,8 млрд куб. м по сравнению с данными о добыче за 2015 год.