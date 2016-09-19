Суд повторно арештував свердловини Злочевського

Печерський райсуд Києва 2 вересня повторно наклав арешт на 20 свердловин компанії "Еско-Північ" і 12 свердловин компанії "Перша газонафтова компанія", які входять до складу групи Burisma екс-міністра екології й природних ресурсів Миколу Злочевського.

Про це свідчать відповідні ухвали суду від 2 вересня, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передають Українські Новини.

Арешти були накладені за клопотанням начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Генпрокуратура стверджує, що посадові особи компаній групи Burisma протягом 2013-2014 років ухилялися від сплати податків на загальну суму 180 млн гривень.

Зокрема, у ТОВ "Еско-Північ" були арештовані 2 свердловини на Деркачівсько-Войтенівській площі, 5 свердловин - на Карайкозівському родовищі, 12 - на Ракитнянському родовищі й 1 - на Роганській площі (усі - Харківська область).

У ТОВ "Перша газонафтова компанія" арештовані 12 свердловин на Пролетарському родовищі в Дніпропетровській області.

Крім того, суд заарештував 1 свердловину компанії "Системойлінженеринг" (належить кіпрській "Diloretio Holdings Ltd) на Водянівській площі в Харківській області.

Як повідомляли Українські Новини, всі вищезгадані свердловини були арештовані судом 1 липня поточного року, але згодом ці рішення були оскаржені й арешти були зняті.

Burisma Holdings була заснована у 2002 році, у її склад входять 4 операційні компанії, що займаються розробкою родовищ і видобутком вуглеводнів, - енергосервісна компанія "Еско-Північ", "Парі", "Перша українська газонафтова компанія" і "Алдеа".

Burisma Holdings володіє 20 ліцензіями на видобуток вуглеводнів в Україні.

Компанією володіє колишній міністр Микола Злочевський.

Burisma розраховує у 2016 році збільшити видобуток природного газу на 50%, або на 600 млн куб. м до 1,8 млрд куб. м порівняно з даними про видобуток за 2015 рік.