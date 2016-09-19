Суд повторно арештував свердловини Злочевського

00
0
Понеділок, 19 вересня 2016, 10:05

Печерський райсуд Києва 2 вересня повторно наклав арешт на 20 свердловин компанії "Еско-Північ" і 12 свердловин компанії "Перша газонафтова компанія", які входять до складу групи Burisma екс-міністра екології й природних ресурсів Миколу Злочевського.

Про це свідчать відповідні ухвали суду від 2 вересня, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передають Українські Новини.

Арешти були накладені за клопотанням начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Генпрокуратура стверджує, що посадові особи компаній групи Burisma протягом 2013-2014 років ухилялися від сплати податків на загальну суму 180 млн гривень.

Зокрема, у ТОВ "Еско-Північ" були арештовані 2 свердловини на Деркачівсько-Войтенівській площі, 5 свердловин - на Карайкозівському родовищі, 12 - на Ракитнянському родовищі й 1 - на Роганській площі (усі - Харківська область).

У ТОВ "Перша газонафтова компанія" арештовані 12 свердловин на Пролетарському родовищі в Дніпропетровській області.

Крім того, суд заарештував 1 свердловину компанії "Системойлінженеринг" (належить кіпрській "Diloretio Holdings Ltd) на Водянівській площі в Харківській області.

Як повідомляли Українські Новини, всі вищезгадані свердловини були арештовані судом 1 липня поточного року, але згодом ці рішення були оскаржені й арешти були зняті.

Burisma Holdings була заснована у 2002 році, у її склад входять 4 операційні компанії, що займаються розробкою родовищ і видобутком вуглеводнів, - енергосервісна компанія "Еско-Північ", "Парі", "Перша українська газонафтова компанія" і "Алдеа".

Burisma Holdings володіє 20 ліцензіями на видобуток вуглеводнів в Україні.

Компанією володіє колишній міністр Микола Злочевський.

Burisma розраховує у 2016 році збільшити видобуток природного газу на 50%, або на 600 млн куб. м до 1,8 млрд куб. м порівняно з даними про видобуток за 2015 рік.

Теми: Злочевський
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
САП просить відібрати у фірми Злочевського дозвіл на видобуток газу 12 вересня 2016, 14:50
ТОВ з химерами. Друзі президента і Злочевський ділять нафтогазові родовища 6 вересня 2016, 10:35
Суд зняв арешт із рахунків однієї з компаній Злочевського 2 серпня 2016, 13:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Захист Богатирьової: Росія відмовила, Куба мовчить, а рік минув
У ЄС євродепутатам рекомендують не їхати далі Києва: бояться
Путін вирішив відродити КДБ радянських часів - ЗМІ
В Луцьку біля клубу "Опера" стався вибух
Усі новини
Бестселлер

Фрагмент зі "Школи майбутнього" Кена Робінсона

Відео

Секретна дача Медведєва на 80 гектарах з висоти пташиного польоту