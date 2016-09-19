Зарплата учителям должна вырасти на треть – Гриневич

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Понедельник, 19 сентября 2016, 10:53

Все педагоги 8-12 разрядов должны подняться вверх по тарифной сетке на 2 разряда, что позже приведет к увеличению зарплат учителям на треть.

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич во Львове на "Форуме издателей" во время разговора с просвещенцами Львовщины на тему "Концепция  Новой украинской школы: почему и как нужно менять школьное образование в Украине", сообщает правительственный портал.

"На 2017 год мы продвигаем учителя в тарифной сетке. Я считаю абсолютной несправедливостью, что учитель высшей категории оплачивается по 12-му тарифному разряду, а молодой преподаватель высшей школы, при всем уважении, – по 15-му. Этот разрыв должен быть преодолен", – отметила Гриневич.

Продвижение вверх на 2 разряда по тарифной сетке позволит повысить зарплату педагогическим работникам от 500 до 800 грн. Дополнительно будет проходить повышение зарплаты для всех бюджетников через повышение минимальной зарплаты.

Таким образом, с учетом всех факторов, зарплата учителям в следующем году повысится приблизительно на треть. 

Министр образования и науки добавила, что изменений лишь зарплаты недостаточно, о чем свидетельствует опыт разных стран мира.

Например, в Польше были попытки поднять заработную плату учителям. Сейчас эксперты, анализировавшие результаты реформ, отмечают: если одновременно с повышением зарплаты не будет изменений в системе квалификации и требований к учителю, то тогда увеличение оплаты труда никак не отразится на качестве образования в школе.

"Моя позиция состоит в следующем: мы должны поднимать заработную плату учителям, но должны менять и систему повышения квалификации, о чем говорится в законе "Об образовании", – сказала Гриневич.

"Мы должны больше мотивировать лучших, потому что они должны стать агентами изменений – здесь речь идет о добровольной сертификации учителей. Мы должны ставить новые требования к методикам преподавания – тогда это будет процесс, который отразится на результативности и качестве обучения детям", – добавила она.

Темы: образование зарплаты Минобразования
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Комментарии — 1
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IP: 88.237.209.---formalin19.09.2016 12:12
Сучасний вчитель, скільки йому не плати, вище голови не стрибне. Саме у тому і проблема, що з цим учительським контингентом реформа освіти нездійсненна. Коли нарешті це буде усвідомлено?..
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