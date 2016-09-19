Зарплата вчителям має зрости на третину – Гриневич

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Понеділок, 19 вересня 2016, 10:53

Усі педагогічні працівники 8-12 розрядів мають піднятися вгору по тарифній сітці на 2 розряди, що згодом призведе до збільшення зарплат вчителям на третину.

Про це розказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич у Львові на "Форумі видавців" під час розмови з освітянами Львівщини на тему "Концепція  Нової української школи: чому та як потрібно змінювати шкільну освіту в Україні", повідомляє урядовий портал.

"На 2017 рік ми просуваємо вчителя в тарифній сітці. Я вважаю абсолютною несправедливістю, що вчитель вищої  категорії оплачується по 12-му тарифному розряду, а молодий викладач вищої школи, при всій повазі, – по 15-му. Це розрив має бути подолано", – зазначила Гриневич.

Просування вгору на 2 розряди по тарифній сітці дозволить підвищити зарплату педагогічним працівникам від 500 до 800 грн. Додатково відбуватиметься підвищення зарплати для всіх бюджетників через підвищення мінімальної зарплати.

Таким чином, з урахуванням всіх факторів, зарплата вчителям в наступному році підвищиться близько на третину. 

Міністр освіти і науки додала, що змін лише зарплати недостатньо, про що свідчить досвід різних країн світу.

Наприклад, в Польщі були спроби підняти заробітну плату вчителям. Зараз експерти, що аналізували результати реформ, зазначають: якщо одночасно з підвищенням зарплати не буде змін у системі кваліфікації і вимог до вчителя, то тоді збільшення оплати праці жодним чином не відобразяться на якості освіти в школі.

"Моя позиція полягає в наступному: ми маємо піднімати заробітну плату вчителям, але маємо міняти й систему підвищення кваліфікації, про що йдеться в законі "Про освіту", – сказала Гриневич.

"Ми маємо більше мотивувати кращих, бо вони мають стати агентами змін – тут йдеться про добровільну сертифікацію вчителів. Ми маємо ставити нові вимоги до методик викладання - тоді це буде процес, що відобразиться на результативності і якості навчання дітей", – додала вона.

Теми: освіта зарплати Міносвіти
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IP: 88.237.209.---formalin19.09.2016 12:12
Сучасний вчитель, скільки йому не плати, вище голови не стрибне. Саме у тому і проблема, що з цим учительським контингентом реформа освіти нездійсненна. Коли нарешті це буде усвідомлено?..
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