В ВР хотят заявить о нелегитимности Госдумы РФ

"Народный фронт" призывает парламент поддержать заявление о нелегитимности Госдумы РФ и соответствующее обращение к международным партнерам.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Общая позиция всех западных партнеров о непризнании легитимности Государственной Думы РФ будет еще одним свидетельством того, что никто не признаЕт и не признАет незаконной аннексию Крыма. Более того, незаконная аннексия Крыма потянула за собой сейчас и незаконность высшего законодательного органа Российской Федерации ", - заявил он.

Яценюк сообщил, что "Народный фронт" призывает парламент поддержать заявление Верховной Рады о непризнании легитимности Государственной Думы Российской Федерации и осуждении проведения так называемых выборов в Госдуму РФ.

Кроме того, он призывает "обратиться к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и другим международным организациям с тем, чтобы мир не просто осудил выборы в Госдуму РФ, но и присоединился к украинской позиции о нелегитимности этого органа, который был избран Кремлем с нарушением всех норм международного права".

Фракция "Народный фронт", подчеркнул он, зарегистрировала проект соответствующего постановления.

"Обращаемся к членам парламента и профильного комитета безотлагательно собраться, рассмотреть проект этого постановления и на текущей неделе проголосовать и принять соответствующее заявление о признании нелегитимности выборов в Госдуму Российской Федерации", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" выразил надежду, что Верховная Рада во вторник начнет рассмотрение этого вопроса как одного из приоритетных.

"Убежден, что президент, который сейчас находится на сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций, также обратится с соответствующим заявлением ко всем нашим западным партнерам и к членам ООН с тем, чтобы выборы были непризнаны, чтобы мир продемонстрировал: Россия незаконно провела выборы на украинской территории, Россия незаконно сформировала Государственную Думу", - подчеркнул Яценюк.

Украинская правда