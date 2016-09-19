В Полтаве полиция задержала стрелявшего в супермаркете

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Понедельник, 19 сентября 2016, 11:18

Работники отделения полиции № 1 города Полтава задержали и поместили в изолятор временного содержания полтавчанина, который 17-го сентября стрелял в супермаркете, расположенном в микрорайоне Браилки.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба полтавской полиции.

В отношении него начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

38-летний полтавчанин пытался вынести из магазина без оплаты дезодорант, спрятав его под мышкой. Охранники супермаркета заметили это, остановили мужчину и потребовали, чтобы он дождался приезда правоохранителей.

На такое требование вор отреагировал очень агрессивно: вытащил пистолет, начал угрожать охранникам и совершил один выстрел. К счастью пуля попала в пол и никто не пострадал.

В полиции отмечают, что полтавчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.

"Никаких документов и разрешения на ношение оружия у него не было", – сообщил начальник отделения полиции № 1 города Полтава Александр Лазарь.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Темы: Полтава полиция криминал
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