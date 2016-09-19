В Полтаве полиция задержала стрелявшего в супермаркете

Работники отделения полиции № 1 города Полтава задержали и поместили в изолятор временного содержания полтавчанина, который 17-го сентября стрелял в супермаркете, расположенном в микрорайоне Браилки.



Об этом сообщает в понедельник пресс-служба полтавской полиции.



В отношении него начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).



38-летний полтавчанин пытался вынести из магазина без оплаты дезодорант, спрятав его под мышкой. Охранники супермаркета заметили это, остановили мужчину и потребовали, чтобы он дождался приезда правоохранителей.



На такое требование вор отреагировал очень агрессивно: вытащил пистолет, начал угрожать охранникам и совершил один выстрел. К счастью пуля попала в пол и никто не пострадал.



В полиции отмечают, что полтавчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.



"Никаких документов и разрешения на ношение оружия у него не было", – сообщил начальник отделения полиции № 1 города Полтава Александр Лазарь.



Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.