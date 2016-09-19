В Полтаві поліція затримала чоловіка, який стріляв у супермаркеті

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Понеділок, 19 вересня 2016, 11:18

Працівники відділення поліції № 1 міста Полтава затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання полтавця, який 17-го вересня стріляв у супермаркеті, розташованому в мікрорайоні Браїлки.

Про це інформує у понеділок прес-служба полтавської поліції.

Відносно нього розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

38-річний полтавець намагався винести із магазину без оплати дезодорант, заховавши його під пахвою. Охоронці супермаркету помітили це, зупинили чоловіка та почали вимагати, щоб він дочекався приїзду правоохоронців.

На таку вимогу злодій відреагував дуже агресивно: витягнув пістолет, почав погрожувати ним охоронцям та здійснив один постріл. На щастя куля влучила в підлогу і ніхто не постраждав.

У поліції зазначають, що полтавець раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності і відбував покарання у місцях позбавлення волі.

"Жодних документів та дозволу на носіння зброї у нього не було", – повідомив начальник відділення поліції № 1 міста Полтава Олександр Лазар.

Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Теми: Полтава поліція кримінал
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