Глава МИД Франции напомнил Лаврову, что "Минск" надо выполнять

Министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эро накануне 71-й Генеральной ассамблеи ООН провел телефонные переговоры с российским министром Сергеем Лавровым и подчеркнул необходимость выполнения Россией минских договоренностей.



Об этом говорится в официальном заявлении МИД Франции, которое есть в распоряжении "Укринформа".



"Два министра обменялись обновленной информацией о ситуации в восточной части Украины через несколько дней после завершения визита французского и немецкого министров (в Украину - ред.)", – говорится в заявлении.



Французский министр во время разговора призвал Россию выполнить минские договоренности.



Эро подчеркнул необходимость выполнять минские соглашения, начиная с всеобъемлющего прекращения огня, сопровождая его настоящим отводом вооружений и началом политического процесса, отмечается в документе.



Среди прочего, министры обсудили ситуацию в Сирии и ход мирного процесса на Ближнем Востоке.



Руководители внешнеполитических ведомств встретятся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая открывается 19 сентября.