Глава МИД Франции напомнил Лаврову, что "Минск" надо выполнять

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Понедельник, 19 сентября 2016, 11:27

Министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эро накануне 71-й Генеральной ассамблеи ООН провел телефонные переговоры с российским министром Сергеем Лавровым и подчеркнул необходимость выполнения Россией минских договоренностей.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Франции, которое есть в распоряжении "Укринформа".

"Два министра обменялись обновленной информацией о ситуации в восточной части Украины через несколько дней после завершения визита французского и немецкого министров (в Украину - ред.)", – говорится в заявлении.

Французский министр во время разговора призвал Россию выполнить минские договоренности.

Эро подчеркнул необходимость выполнять минские соглашения, начиная с всеобъемлющего прекращения огня, сопровождая его настоящим отводом вооружений и началом политического процесса, отмечается в документе.

Среди прочего, министры обсудили ситуацию в Сирии и ход мирного процесса на Ближнем Востоке.

Руководители внешнеполитических ведомств встретятся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая открывается 19 сентября.

Темы: Минские соглашения Франция Росcия
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