Глава МЗС Франції нагадав Лаврову, що мінські угоди треба виконувати

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Понеділок, 19 вересня 2016, 11:27

Міністр закордонних справ та міжнародного розвитку Франції Жан-Марк Еро напередодні 71-ї Генеральної асамблеї ООН провів телефонні переговори з російським міністром Сергієм Лавровим та наголосив на необхідності виконання Росією мінських домовленостей.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Франції, яка є у розпорядженні "Укрінформу".

"Два міністри обмінялися оновленою інформацією щодо ситуації в східній частині України через кілька днів після завершення візиту французького і німецького міністрів (до України – ред.)", – йдеться у заяві.

Французький міністр під час розмови закликав Росію виконати мінські домовленості.

Еро наголосив на необхідності виконувати мінські угоди, починаючи з всеосяжного припинення вогню, супроводжуючи його справжнім відведенням озброєнь та початком політичного процесу, зазначається у документі.

Серед іншого, міністри також обговорили ситуацію в Сирії та хід мирного процесу на Близькому Сході.

Очікується, що керівники зовнішньополітичних відомств зустрінуться на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, яка відкривається 19 вересня.

Теми: Мінські угоди Франція Росія
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