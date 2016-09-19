Явка на выборах в Госдуму стала самой низкой в истории РФ

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Понедельник, 19 сентября 2016, 12:04

Явка на выборах в Государственную думу России в 2016 году составила 47,81% по итогам обработки 93% бюллетеней. 

Как следует из данных Центризбиркома РФ, она стала самой низкой в истории России, отмечает "Дождь".

"Явка как явка", — прокомментировала явку избирателей глава ЦИК РФ Элла Памфилова. 

До этого самая низкая явка на выборы в Госдуму была зафиксирована в 1993 году — 54,81%. 

В 2011 году явка составила 60,21%, в 2007 году — 63,78%, в 2003 году на выборах проголосовали 55,75% россиян.

При этом, как сообщалось, статистический анализ явки на выборы-2016, проведенный российским физиком Сергеем Шпилькиным, показал, что в некоторых российских регионах она могла быть серьезно завышена.

Народные депутаты фракции "Народный фронт" призывают Верховную Раду поддержать заявление о нелегитимности Госдумы РФ и соответствующее обращение к международным партнерам.

В свою очередь евродепутаты призвали не признавать выборы в Госдуму РФ, которые прошли на территории оккупированного Россией Крыма.

Темы: Росcия
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