Явка на выборах в Госдуму стала самой низкой в истории РФ

Явка на выборах в Государственную думу России в 2016 году составила 47,81% по итогам обработки 93% бюллетеней.

Как следует из данных Центризбиркома РФ, она стала самой низкой в истории России, отмечает "Дождь".

"Явка как явка", — прокомментировала явку избирателей глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

До этого самая низкая явка на выборы в Госдуму была зафиксирована в 1993 году — 54,81%.

В 2011 году явка составила 60,21%, в 2007 году — 63,78%, в 2003 году на выборах проголосовали 55,75% россиян.

При этом, как сообщалось, статистический анализ явки на выборы-2016, проведенный российским физиком Сергеем Шпилькиным, показал, что в некоторых российских регионах она могла быть серьезно завышена.

Народные депутаты фракции "Народный фронт" призывают Верховную Раду поддержать заявление о нелегитимности Госдумы РФ и соответствующее обращение к международным партнерам.

В свою очередь евродепутаты призвали не признавать выборы в Госдуму РФ, которые прошли на территории оккупированного Россией Крыма.