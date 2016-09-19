Явка на виборах в Держдуму стала найнижчою в історії РФ

Явка на виборах у Державну думу Росії в 2016 році склала 47,81% за підсумками обробки 93% бюлетенів.



Як випливає з даних Центрвиборчкому РФ, вона стала найнижчою в історії Росії, зазначає "Дождь".



"Явка як явка", – прокоментувала явку виборців глава ЦВК РФ Елла Памфілова.



До цього найнижча явка на вибори в Держдуму була зафіксована в 1993 році - 54,81%.



У 2011 році явка склала 60,21%, в 2007 році - 63,78%, в 2003 році на виборах проголосували 55,75% росіян.



При цьому, як повідомлялося, статистичний аналіз явки на вибори 2016, проведений російським фізиком Сергієм Шпількіним, показав, що в деяких російських регіонах вона могла бути серйозно завищена.



Народні депутати фракції "Народний фронт" закликають Верховну Раду підтримати заяву про нелегітимність Держдуми РФ і відповідне звернення до міжнародних партнерів.



У свою чергу євродепутати закликали не визнавати вибори в Держдуму РФ, які пройшли на території окупованого Росією Криму.