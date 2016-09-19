Днепр расторг соглашение со Львовом на утилизацию мусора

Город Днепр расторг соглашение со Львовом на утилизацию твердых бытовых отходов.

Об этом говорится в ответе из Днепровского городского совета на информационный запрос "Радио Свобода" за подписью директора департамента транспорта и охраны окружающей среды горсовета Игоря Маковцева.

Прием твердых бытовых отходов на полигон "Правобережный" под Днепром "происходит исключительно на договорных началах".

"Договора на предоставление услуг в сфере обращения с отходами, которые были заключены предыдущим руководством коммунального предприятия "Эко Днепр" Днепропетровского городского совета со львовскими предприятиями, с 12 сентября 2016 года расторгнуты", – указано в документе.

Из профильного департамента горсовета также сообщили, что договора на предоставление услуг в сфере обращения с отходами с предприятиями других регионов Украины не заключались.

В ведомстве заявили, что в работе полигона "соблюдается санитарно-защитная зона в 500 метров от жилой застройки до зоны складирования твердых бытовых отходов".

"Предписания Днепропетровского городского совета, которые были составлены во время проверки полигона в июне 2016 года, выполняются. Других нарушений и составленных актов несоответствия Полигона, установленным санитарным и природоохранных нормам, на предприятии нет", – говорится в ответе.

Вместе с тем на запрос Радио Свобода в департаменте не сообщили, на каких условиях утилизировался мусор из Львова на полигоне, какими были тарифы и денежная выгода для города.

Как известно, 12 сентября недовольные жители окраины Днепра – Деевки – перекрыли трасу на Кривой Рог, протестуя против использования мусоросвалки вблизи их микрорайона для утилизации бытовых отходов из Львова. Акцию инициировали домовые комитеты микрорайона.

В тот же день городские власти заявили, что Днепр уже не будет принимать на свой полигон мусор из Львова, заверив, что срок действия соглашения между городами истекает 13 сентября.

В целом, по данным чиновников горсовета, город взял на утилизацию почти 8,8 тысяч тонн из Львова, однако условия договора между городами были не известны.

В конце недели похожая ситуация сложилась и в Синельниково Днепропетровской области: там жители тоже протестовали против своза на их полигон мусора из Львова.

16 сентября Синельниковский отдел полиции Днепропетровской области открыл уголовное производство из-за ввоза на территорию городского полигона мусора из Львова.