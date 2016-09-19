Днепр расторг соглашение со Львовом на утилизацию мусора

2154 просмотра
1
Понедельник, 19 сентября 2016, 13:17

Город Днепр расторг соглашение со Львовом на утилизацию твердых бытовых отходов.

Об этом говорится в ответе из Днепровского городского совета на информационный запрос "Радио Свобода" за подписью директора департамента транспорта и охраны окружающей среды горсовета Игоря Маковцева.

Прием твердых бытовых отходов на полигон "Правобережный" под Днепром "происходит исключительно на договорных началах".

"Договора на предоставление услуг в сфере обращения с отходами, которые были заключены предыдущим руководством коммунального предприятия "Эко Днепр" Днепропетровского городского совета со львовскими предприятиями, с 12 сентября 2016 года расторгнуты", – указано в документе.

Из профильного департамента горсовета также сообщили, что договора на предоставление услуг в сфере обращения с отходами с предприятиями других регионов Украины не заключались.

В ведомстве заявили, что в работе полигона "соблюдается санитарно-защитная зона в 500 метров от жилой застройки до зоны складирования твердых бытовых отходов".

"Предписания Днепропетровского городского совета, которые были составлены во время проверки полигона в июне 2016 года, выполняются. Других нарушений и составленных актов несоответствия Полигона, установленным санитарным и природоохранных нормам, на предприятии нет", – говорится в ответе.

Вместе с тем на запрос Радио Свобода в департаменте не сообщили, на каких условиях утилизировался мусор из Львова на полигоне, какими были тарифы и денежная выгода для города.

Как известно, 12 сентября недовольные жители окраины Днепра – Деевки – перекрыли трасу на Кривой Рог, протестуя против использования мусоросвалки вблизи их микрорайона для утилизации бытовых отходов из Львова. Акцию инициировали домовые комитеты микрорайона.

В тот же день городские власти заявили, что Днепр уже не будет принимать на свой полигон мусор из Львова, заверив, что срок действия соглашения между городами истекает 13 сентября.

В целом, по данным чиновников горсовета, город взял на утилизацию почти 8,8 тысяч тонн из Львова, однако условия договора между городами были не известны.

В конце недели похожая ситуация сложилась и в Синельниково Днепропетровской области: там жители тоже протестовали против своза на их полигон мусора из Львова.

16 сентября Синельниковский отдел полиции Днепропетровской области открыл уголовное производство из-за ввоза на территорию городского полигона мусора из Львова.

Темы: Днепр Львов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В Днепре мужчина взорвал собственное авто гранатой 11 сентября 2016, 22:17
Полиция нашла украденный Range Rover руководителя Днепропетровщины 7 сентября 2016, 14:50
Днепр разорвал побратимские отношения с городами РФ 7 сентября 2016, 12:02
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.78.69.---Naim19.09.2016 13:54
Почему до сих пор нет уголовного дела против Садового за бездеятельность в вопросах утилизации отходов? Почему он и сегодня не строит сортировочные линии и мусоросжигающие заводы с теми же австрийцами или немцами, а распихивает свое дерьмо по всей стране? Пусть к себе к дворцу свозит!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В Укрбюро Интерпола комментируют отказ искать Богатыреву
Кубив: Решение по изменению устава "Нафтогаза" приостановлено
Украина будет просить санкции для организаторов "выборов" в Крыму
В покупке квартиры Лещенко есть админнарушения — НАБУ
Все новости
5 хитростей

Как убеждать и склонять людей на свою сторону

Культура

Музей и церковь: Обреченные на сотрудничество