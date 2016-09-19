Дніпро розірвало угоду зі Львовом на утилізацію сміття

Місто Дніпро розірвало угоду зі Львовом на утилізацію твердих побутових відходів.

Про це йдеться у відповіді з Дніпровської міської ради на інформаційний запит "Радіо Свобода" за підписом директора департаменту транспорту й охорони навколишнього середовища міськради Ігоря Маковцева.

Прийом твердих побутових відходів на полігон "Правобережний" під Дніпром "відбувається виключно на договірних засадах".

"Договори на надання послуг у сфері поводження з відходами, які були укладені попереднім керівництвом комунального підприємства "Еко Дніпро" Дніпропетровської міської ради з львівськими підприємствами, з 12 вересня 2016 року розірвані", – зазначено в документі.

Із профільного департаменту міськради також повідомили, що договори на надання послуг у сфері поводження з відходами з підприємствами інших регіонів України не укладалися.

У відомстві заявили, що в роботі полігону "дотримується санітарно-захисна зона в 500 метрів від житлової забудови до зони складування твердих побутових відходів".

"Приписи Дніпропетровської міської ради, які були складені під час перевірки полігону у червні 2016 року, виконуються. Інших порушень та складених актів невідповідності Полігону, встановленим санітарним та природоохоронних нормам, на підприємстві немає", – йдеться у відповіді.

Водночас на запит Радіо Свобода в департаменті не повідомили, на яких умовах утилізувалось сміття зі Львова на полігоні, якими були тарифи й грошовий зиск для міста.

Як відомо, 12 вересня невдоволені жителі околиці Дніпра – Діївки – перекрили трасу на Кривий Ріг, протестуючи проти використання сміттєзвалища поблизу їхнього мікрорайону для утилізації побутових відходів зі Львова. Акцію ініціювали будинкові комітети мікрорайону.

Того ж дня міська влада заявила, що Дніпро вже не прийматиме на свій полігон сміття зі Львова, запевнивши, що термін дії домовленості між містами спливає 13 вересня.

Загалом, за даними посадовців міськради, місто взяло на утилізацію майже 8,8 тисяч тонн зі Львова, однак умови договору між містами були не відомі.

Наприкінці тижня схожа ситуація склалась і в Синельникові Дніпропетровської області: там жителі теж протестували про звезення на їхніх полігон сміття зі Львова.

16 вересня Синельниківський відділ поліції Дніпропетровщини відкрив кримінальне провадження через ввезення на територію міського полігону сміття зі Львова.